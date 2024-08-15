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Ekonomi ABD'de krizin ayak sesleri! Cisco işçi kıyımı yapacak
Ekonomi

ABD'de krizin ayak sesleri! Cisco işçi kıyımı yapacak

Yeniakit Publisher
2024-08-15 01:50:00 -
ABD'de krizin ayak sesleri! Cisco işçi kıyımı yapacak

ABD merkezli ağ teknolojileri şirketi Cisco, yeniden yapılanma planı kapsamında küresel iş gücünü yaklaşık yüzde 7 azaltacağını söyledi.

Cisco, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı bildirimde, önemli büyüme fırsatlarına yatırım yapılması ve daha fazla verimlilik sağlanmasına olanak tanıyacak yeniden yapılandırma planını açıkladı.

Bu planın şirketin küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 7'sini etkilemesinin beklendiği belirtilen bildirimde, kıdem ve fesih tazminatı gibi kalemler nedeniyle yaklaşık 1 milyar dolar gider tahmin edildiği kaydedildi.

Cisco, şubat ayında da organizasyonu düzenlemek ve temel öncelikli alanlara daha fazla yatırım yapılmasını sağlamak üzere bir yeniden yapılanma planı açıklamıştı. Bu organizasyonel değişikliklerden şirketin küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 5'inin etkileneceği ifade edilmişti.

Kaynak: AA
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