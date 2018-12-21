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ABD'de kriz... Trump imzalamayacak, her an kapanabilir!

ABD Başkanı Donald Trump, Senato'dan geçen geçici bütçe tasarısını Meksika duvarı için finansman içermediği gerekçesiyle imzalamayacak. Eğer Beyaz Saray ve Kongre, bütçe konusunda 24 saat içerisinde anlaşmaya varamazsa Amerikan federal hükümeti kısmen ve geçici olarak kapanacak.

21 Aralık 2018 Cuma 08:15
ABD'de kriz... Trump imzalamayacak, her an kapanabilir!

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, Beyaz Saray'da görüştüğü Başkan Trump'ın federal hükümetin yerel saatle cuma gece yarısı itibarıyla kısmen kapanmasını önleyecek yasa tasarısını imzalamayacağını ifade etti.

Ryan, Beyaz Saray çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkan Trump, Senato'dan geçen tasarıyı sınır güvenliğine ilişkin meşru endişeleri nedeniyle imzalamayacağını bize bildirdi. Şimdi Temsilciler Meclisi'ne gidip üyelerimizle görüşeceğiz. Hükümeti açık tutmak istiyoruz ancak sınırlarımızı koruyacak bir anlaşma da istiyoruz" ifadesini kullandı.

ABD Senatosu'ndan dün gece geçen geçici bütçe harcama yetkisini 24 saat içerisinde kaybedecek bazı federal kurumlara 8 Şubat 2019'a kadar hükümete ödenek sağlanmasını öngörüyordu.

"Hükümeti finanse eden her bütçe sınır güvenliğini içermeli"

Ryan'ın açıklamasının ardından Beyaz Saray'da yapılan bir imza töreninde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "Hükümeti finanse eden her bütçe sınır güvenliğini içermeli. Bu, siyasi nedenlerle değil, ülkemiz için gerekli." görüşünü dile getirdi. 
Kongre, yerel saatle yarın gece yarısına kadar yeni bir tasarıyı geçiremez ya da Trump geri adım atmazsa federal hükümet bir kez daha kısmi ve geçici olarak kapanacak.

Öte yandan, ABD Savunma, Sağlık, Çalışma ve Eğitim Bakanlıkları, 1 Ekim'de başlayan yeni mali yıl boyunca finansman sağlayacak 854 milyar dolarlık bütçe eylül ayında yasalaştığı için kapanmadan etkilenmeyecek. 

Federal hükümetin "kapanması" ne anlama geliyor? 

Amerikan kanunlarına göre, Kongre 1 Ekim'de başlayıp, 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor.

Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar geçici olarak faaliyetlerini durduruyor. 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 08:15
  1. abd
  2. Donald Trump
  3. bütçe

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