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Ekonomi ABD'de kriz! Kamu borcu ilk kez 30 trilyon doları aştı!
Ekonomi

ABD'de kriz! Kamu borcu ilk kez 30 trilyon doları aştı!

ABD Hazine bakanlığının verilerine göre, ocak sonu itibarıyla ülkenin toplam kamu borcu 30 trilyon doları aştı.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 11:31:00 -
ABD'de kriz! Kamu borcu ilk kez 30 trilyon doları aştı!

ABD'nin kamu borcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik harcamaların etkisiyle ilk kez 30 trilyon doların üzerine çıktı.

ABD'nin kamu borcu, 2019'un sonundan bu yana yaklaşık 7 trilyon dolarlık artış gösterdi.

Ülke, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yapılan harcamalar sonucu söz konusu borç eşiğine tahmin edilenden daha erken ulaştı.

Kongre Bütçe Ofisi, Ocak 2020'de yayımladığı raporda, kamu borcunun 2025'in sonunda 30 trilyon dolara ulaşacağını öngörmüştü.

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