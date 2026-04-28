ABD’de kredi kartı faizleri cep yakıyor

Senato Bankacılık Komitesi'nin önde gelen Demokrat ismi Warren, Pazartesi günü kaleme aldığı mektupla Federal Reserve, Office of the Comptroller of the Currency ve Federal Deposit Insurance Corporation yetkililerine seslendi. Bankaların önerilen geçici faiz sınırına rağmen herhangi bir adım atmamasını eleştiren Warren, düzenleyici kurumların neden harekete geçmediğini sorguladı.

"Kurumlar hiçbir şey yapmadı" ifadesiyle dikkat çeken Warren, kredi kartı faizlerinin hâlâ ortalama yüzde 21 seviyesinde olduğunu vurguladı.

BANKALAR İLE DÜZENLEYİCİLER ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI

Trump'ın Ocak ayında gündeme getirdiği bir yıllık yüzde 10'luk faiz sınırı önerisi, finans sektöründe geniş yankı uyandırmıştı. Özellikle JPMorgan Chase gibi büyük bankalar bu tür bir müdahaleye karşı olduklarını açıkça dile getirdi.

Ancak aradan geçen süreye rağmen ne Kongre'den ne de düzenleyici kurumlardan somut bir adım gelmemesi, tartışmaların yeniden alevlenmesine neden oldu. Warren, kurumlara 11 Mayıs'a kadar süre vererek bankalarla bu konuda temas kurulup kurulmadığının açıklanmasını talep etti.

TÜKETİCİLER İÇİN YÜKSEK TASARRUF İHTİMALİ

Vanderbilt University tarafından yayımlanan bir analiz, faiz tavanının olası etkilerine ışık tutuyor. Araştırmaya göre yüzde 10'luk bir üst sınır uygulanması halinde Amerikalı tüketiciler yıllık yaklaşık 100 milyar dolar tasarruf edebilir.

Bununla birlikte çalışmada, düşük kredi notuna sahip bireylerin finansmana erişiminin zorlaşabileceği uyarısı da yer aldı. Alternatif senaryolarda ise yüzde 15 ve yüzde 18 seviyelerinde belirlenecek tavanların daha sınırlı ancak dengeli bir tasarruf sağlayabileceği ifade edildi.

EKONOMİK BASKI VE GÜVEN KAYBI ARTIYOR

Faiz tavanı tartışmaları, artan yaşam maliyetleri ve zayıflayan tüketici güveniyle aynı döneme denk geliyor. University of Michigan tarafından ölçülen tüketici güven endeksinin Nisan ayında tarihi düşük seviyelere gerilemesi, ekonomik baskının giderek arttığını ortaya koydu.

Bankacılık sektörü temsilcileri ise faiz tavanının kredi arzını daraltabileceğini ve özellikle riskli tüketici gruplarının krediye erişimini daha da zorlaştırabileceğini savunuyor.