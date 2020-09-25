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Aktüel ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 207 bin 555'e yükseldi
Aktüel

ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 207 bin 555'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-09-25 17:01:25 -
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 207 bin 555'e yükseldi

NEW YORK (AA) - ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 939 artarak 207 bin 555'e çıktı.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 45 bin 713 artışla 7 milyon 187 bin 636'ya ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 939 artarak 207 bin 555'e yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 milyon 438 bini geçerken, yapılan test sayısı ise 101 milyon 582 bini aştı.

- ABD'yi Hindistan ve Brezilya izliyor

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 5 milyon 828 bin 754 vakayla Hindistan ve 4 milyon 659 bin 909 vakayla Brezilya izliyor.

ABD genelinde 800 bin 96 vakayla Kaliforniya listenin başında bulunurken, bu eyaleti 760 bin 941 vakayla Teksas ve 693 bin 40 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 193 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

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