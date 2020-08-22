ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 179 bini geçti

WASHINGTON (AA) - ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1792 artarak 179 bin 248'e yükseldi.

ABD, "Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke" olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 52 bin 848 artışla 5 milyon 800 bin 392'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1792 artarak 179 bin 248'e çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 3 milyon 127 bini, test yapılanların sayısı da 74 milyon 730 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 536 bin 488 vakayla Brezilya, 2 milyon 985 bin 367 vakayla da Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 659 bin 855 vakayla Kaliforniya "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunda bulunurken, Kaliforniya'yı 596 bin 391 vakayla Teksas ve 593 bin 286 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 32 binden fazla can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.



