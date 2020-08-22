  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 179 bini geçti
Aktüel

ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 179 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-08-22 17:07:13 -
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 179 bini geçti

WASHINGTON (AA) - ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1792 artarak 179 bin 248'e yükseldi.

ABD, "Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke" olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 52 bin 848 artışla 5 milyon 800 bin 392'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1792 artarak 179 bin 248'e çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 3 milyon 127 bini, test yapılanların sayısı da 74 milyon 730 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 536 bin 488 vakayla Brezilya, 2 milyon 985 bin 367 vakayla da Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 659 bin 855 vakayla Kaliforniya "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunda bulunurken, Kaliforniya'yı 596 bin 391 vakayla Teksas ve 593 bin 286 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 32 binden fazla can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğalgaz müjdesi sonrası İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
Gündem

Doğalgaz müjdesi sonrası İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar dolarlık doğalgaz keşfi yapıldığını duyurması sonrası sosyal medyadan açıklama..
Herkes müjdeyi konuşurken Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken Erdoğan çıkışı
Siyaset

Herkes müjdeyi konuşurken Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken Erdoğan çıkışı

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağı müjdeye odaklanmışken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan her zamanki gi..
Bakan Dönmez açıkladı! İki ismi tehdit ettiler
Gündem

Bakan Dönmez açıkladı! İki ismi tehdit ettiler

Karadeniz'de doğalgaz bulunmasının detaylarını anlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sondaj gemilerinde görev yapan 2 Avrup..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı