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Aktüel ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 177 bin 456'ya yükseldi
Aktüel

ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 177 bin 456'ya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-08-21 17:08:25 -
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 177 bin 456'ya yükseldi

NEW YORK (AA) - ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1061 artarak 177 bin 456'ya çıktı.

ABD, "Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke" olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 44 bin 762 artışla 5 milyon 747 bin 544'e ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1061 artarak 177 bin 456'ya çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 3 milyon 96 bini, test yapılanların sayısı da 73 milyon 872 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 505 bin 97 vakayla Brezilya, 2 milyon 925 bin 337 vakayla da Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 653 bin 264 vakayla Kaliforniya "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunda bulunuyor.

Kaliforniya'yı 590 bin 658 vakayla Teksas ve 588 bin 602 vakayla Florida takip ediyor.


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