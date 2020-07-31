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ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 155 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-07-31 17:09:51 -
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 155 bini aştı

WASHINGTON (AA) - ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1442 artarak 155 bin 330'a yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olma durumunu koruyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 65 bin 761 artarak 4 milyon 635 bin 886'ya ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1442 artarak 155 bin 330 kişiye çıktı.

Ülkede Kovid-19 tedavisi görüp iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 286 bini, test yapılan kişi sayısı 57 milyon 525 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 613 bin 789 vakayla Brezilya, 1 milyon 663 bin 174 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 494 bin 31 vakayla California, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor.

California'yı 461 bin 379 vakayla Florida ve 443 bin vakayla New York takip ediyor.

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