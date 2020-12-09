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Aktüel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 293 bini geçti
Aktüel

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 293 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-12-09 18:02:46 -
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 293 bini geçti

NEW YORK (AA) - ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 2 bin 631 artarak 293 bin 511'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı, son 24 saatte 217 bin 426 artışla 15 milyon 595 bin 240'a ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 2 bin 631 artarak 293 bin 511'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı, 8 milyon 88 bini geçerken toplam test sayısı 211 milyon 198 bini aştı.

Ülkede, Kaliforniya eyaleti 1 milyon 422 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bunu 1 milyon 381 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 73 binden fazla vakayla da Florida izliyor.

New York ise, Kovid-19'a bağlı can kaybında 35 bin 188 ile ilk sırada yer alırken 761 binden fazla vaka ile Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 742 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 675 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

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