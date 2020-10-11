  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 219 bin 300'e yükseldi
Aktüel

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 219 bin 300'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-10-11 17:01:22 -
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 219 bin 300'e yükseldi
NEW YORK (AA) - ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 219 bin 300'e çıktı.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 50 bin 742 artışla 7 milyon 949 bin 351'e çıktı. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 582 artarak 219 bin 300'e ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 5 milyon 90 bini, yapılan test sayısı da 117 milyon 631 bini geçti.

Eyaletlere bakıldığında 852 bin 666 vakayla California listenin başında bulunuyor. Bunu 832 bin 928 vakayla Teksas ve 728 bin 921 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti, 33 bin 377 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hatay'ı ateşe veren kansızlar böyle yakalandı
Gündem

Hatay'ı ateşe veren kansızlar böyle yakalandı

Hatay'ın 3 ilçesinde çıkan orman yangınlarının faillerinden gözaltına alınan 2 kişinin görüntüleri yayınlandı.
Aliyev'den gündemi altüst edecek açıklama: Rusya yapıyor
Dünya

Aliyev'den gündemi altüst edecek açıklama: Rusya yapıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın ateşkesi bozan saldırısı sonrası yaptığı açıklamada, "Rusya Erivan'ı ücretsiz silahland..
Ateşkesi ihlal eden Ermeni güçlerine ağır darbe
Dünya

Ateşkesi ihlal eden Ermeni güçlerine ağır darbe

Azerbaycan-Ermenistan arasında ilan edilen ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Ermenistan yine alçakça sivilleri hedef aldı. Ermenistan'ın ..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay