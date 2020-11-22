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Aktüel ABD'de Kovid-19'a karşı aşılamanın aralık ayında başlaması bekleniyor
Aktüel

ABD'de Kovid-19'a karşı aşılamanın aralık ayında başlaması bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-11-22 18:41:42 -
ABD'de Kovid-19'a karşı aşılamanın aralık ayında başlaması bekleniyor

NEW YORK (AA) - ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamanın aralık ayında başlaması öngörülüyor.

Pfizer ve Biontech'in, Kovid-19'a karşı geliştirdiği ve yüzde 95 etkili olduğunu açıkladığı aşısının onayı için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvurusunun ardından, aşılamanın en erken 13 Aralık'ta başlayacağı tahmin ediliyor.

Trump yönetiminin Kovid-19 aşısı çalışmalarına yönelik başlattığı "Warp Speed Operasyonu" Başkanı Moncef Slaoui, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, "Aşıyı onaylandıktan sonra, 24 saat içinde aşılama merkezlerine göndermeyi planlıyoruz." dedi.

Slaoui, onayın ise 11 ya da 12 Aralık gibi sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.

Aşılama işlemlerine ilk olarak sağlık çalışanlarından başlanması bekleniyor.

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