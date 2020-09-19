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Aktüel ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 922 artarak 203 bin 188'e yükseldi
Aktüel

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 922 artarak 203 bin 188'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-09-19 17:02:36 -
ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 922 artarak 203 bin 188'e yükseldi
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