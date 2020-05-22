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ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1373 artarak 96 bin 389'a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 17:00:46 -
ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1373 artarak 96 bin 389'a yükseldi.
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