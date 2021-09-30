  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 bin 120 kişi daha öldü
Dünya

ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 bin 120 kişi daha öldü

Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de son 24 saatte 2 bin 120 kişi daha öldü.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 17:46:00 -
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 bin 120 kişi daha öldü

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 120 bin 929 artarak 43 milyon 356 bin 406 oldu.

Virüs nedeniyle ülke genelinde can kaybı 2 bin 120 artışla 695 bin 196'ya ulaştı.

California, 4 milyon 711 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 58 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 582 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 68 bin 980 ile ilk sırada yer alırken, bu sayı Texas'ta 64 bin 851, New York'ta 55 bin 310 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 77'sine en az bir doz, yaklaşık yüzde 66'sına ise iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 214 milyon 43 binden fazla kişiye ilk doz, 184 milyon 335 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay