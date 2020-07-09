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Aktüel

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 906 artarak 134 bin 924'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 17:03:05 -
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 906 artarak 134 bin 924'e yükseldi.
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Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

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