  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 261 bini geçti
Aktüel

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 261 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-11-22 17:50:05 -
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 261 bini geçti

NEW YORK (AA) - ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1442 artarak 261 bin 843'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 12 milyon 457 bin 683'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 172 binden fazla yeni vaka tespit edildi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 1442 artarak 261 bin 843'e çıktı.

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 7 milyon 404 bini geçerken, toplam test sayısı 179 milyonu aştı.

Ülkede en çok vaka 1 milyon 172 bin ile Texas eyaletinde görülürken, bunu 1 milyon 107 binden fazla vakayla California ve 931 binden fazla vakayla Florida izliyor.

New York ise 34 bin 213 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor, eyaletteki vaka sayısı ise 628 bini geçti.

Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 120 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyonu aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bayrakçı'dan CHP'ye Biden tepkisi: Satılmış sizsiniz ulan
Gündem

Bayrakçı'dan CHP'ye Biden tepkisi: Satılmış sizsiniz ulan

CHP'li Ahmet Ünal Çeviköz'ün ABD'nin yeni seçilen Başkanı Joe Biden ile ilgili yaptığı açıklamada "Beklentimiz Türk demokrasisi vurgusu yapm..
MHP'nin acı günü! Uçurumdan yuvarlandı
Gündem

MHP'nin acı günü! Uçurumdan yuvarlandı

Adana'da, ağaç kesmek için gittiği ormanlık alanda dengesini kaybederek 70 metrelik uçurumdan yuvarlanan Adana Feke Belediyesi MHP’li meclis..
AK Parti ile ilgili çarpıcı detay! Optimar Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı
Siyaset

AK Parti ile ilgili çarpıcı detay! Optimar Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı

Optimar Araştırma Şirketi sahibi Hilmi Daşdemir, 'Yeni dönemin siyasal kodları' başlıklı yazısında Türkiye'deki siyasi iklimi ve son anket s..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay