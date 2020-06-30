ABD'de Kovid-19 nedeniyle her gün ortalama 1033 kişi öldü

NEW YORK (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunan ABD'de vaka sayısı 2 milyon 670 bine yaklaştı, ölü sayısı ise 129 bini geçti.

CNN'in John Hopkins Üniversitesi verilerini baz alarak derlediği istatistiksel bilgilere göre ABD, Kovid-19 salgınında dünyada en ağır bilanço ödeyen ülke konumunda bulunuyor.

- Salgında her gün ortalama 1033 kişi öldü

ABD’de toplam vaka sayısının, sıralamada kendisinden sonra gelen Brezilya, Rusya ve Hindistan’nın toplam vaka sayısından daha fazla olduğu gözleniyor. Dünyadaki Kovid-19 vakalarının yüzde 25'i ABD'de kaydedildi.

ABD’de salgının ilk görüldüğü şubattan bu yana günde ortalama 1033 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Ölümlerin yüzde 79’u 65 ve üstü yaş grubu içinde gerçekleşirken, yüzde 18’i 40-64 yaş grubu ve geri kalan yüzde 3'ü de 39 yaş ve altı grubunda gerçekleşti.

- ABD'de Kovid-19'dan ölenler 1950 sonrası savaşlarda ölenlerin toplamını geçti

ABD’de Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin toplamı, ülkenin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra girdiği Kore, Vietnam, Afganistan ve Irak savaşında hayatını kaybedenlerin toplam sayısını geçti.

Kore’de 37 bin, Vietnam’da 58 bin, Afganistan’da 2 bin 353 ve Irak’ta 4 bin 431 ile toplam 101 bin 784 asker kaybeden ABD'de, son 4 ayda Kovid-19’dan ölenler ise 129 bini geçti.

Buna göre, Kovid-19 salgınında ABD'de söz konusu savaşlara kıyasla Vietnam’dakinin 2,2 katı, Kore’dekinin 3,4 katı, Irak’takinin 28 katı ve Afganistan'dakinin 51 katı kişi hayatını kaybetti.

- Kovid-19 bağlantılı en fazla ölüm siyahi toplum içinde

Kaiser Aile Vakfı verilerine göre, 43 eyalette bulunan bakımevlerinde yaklaşık 254 bin kişi Kovid-19 virüsüne yakalandı, şimdiye kadar 52 binden fazla kişi bakımevlerinde hayatını kaybetti.

Etnik temelde ise ABD nüfusunun yüzde 12’sine tekabül eden Afrikan-Amerikalıların Kovid-19 salgınındaki can kaybı oranı yüzde 25’e yaklaştı.

Siyahi toplum şimdiye kadar yaklaşık 27 bin ölümle beyazlara kıyasla 2,3 kat daha fazla Kovid-19 bağlantılı can kaybı yaşadı.