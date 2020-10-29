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Dünya ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 233 bin 172'ye yükseldi
Dünya

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 233 bin 172'ye yükseldi

Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 233 bin 172'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 19:38:00 -
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 233 bin 172'ye yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 233 bin 172'ye yükseldi.

Vaka sayısı 9 milyonu aştı

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 233 bin 172 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 9 milyon 125 bin 714 kişiye ulaştı.

Ülkede, 5 milyon 934 bin 396 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

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