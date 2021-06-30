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ABD'de koronavirüs kabusu bitmiyor
Dünya ABD'de koronavirüs kabusu bitmiyor
Dünya

ABD'de koronavirüs kabusu bitmiyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde ölümcül yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 324 artarak 604 bin 476'ya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 17:20:00 -
ABD'de koronavirüs kabusu bitmiyor

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 324 artarak 604 bin 476'ya çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 11 bin 711 artışla 33 milyon 653 bin 138'e yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 324 artarak 604 bin 476 oldu.

California, 3 milyon 818 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 997 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 365 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 621 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 676 ve Texas'ta 52 bin 308 olarak kayıtlara geçti.

154 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 179 milyondan fazla kişiye ilk doz, 154 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 30 milyon 362 bini aşkın vakayla Hindistan ve 18 milyon 513 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi 515 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 398 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.

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