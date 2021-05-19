  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Elon Musk'a büyük şok! Açıklama geldi
Müslüman ülkeden Çin'e çağrı: Bize yardım edin
Kassam Tugayları komutanlarına suikast girişimi
ABD'de koronavirüs kabusu bitmiyor
Dünya ABD'de koronavirüs kabusu bitmiyor
Dünya

ABD'de koronavirüs kabusu bitmiyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde ölümcül koronavirüs pandemisi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı sayısı 587 bin 225'e çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 17:20:00 -
ABD'de koronavirüs kabusu bitmiyor

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 754 artarak 587 bin 225'e ulaştı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 2 bin 765 artışla 32 milyon 997 bin 870'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 754 artarak 587 bin 225'e çıktı.

California, 3 milyon 771 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 934 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 296 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 727 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 20 ve Texas'ta 51 bin 12 olarak kayıtlara geçti.

124 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre 158 milyondan fazla kişiye ilk doz, 124 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 25 milyon 496 bini aşkın vakayla Hindistan ve 15 milyon 732 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 439 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 283 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Soylu, Özışık kardeşler için suç duyurusunda bulunacak
Gündem

Bakan Soylu, Özışık kardeşler için suç duyurusunda bulunacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hadi Özışık veya Süleyman Özışık ile yakın zamanda görüşmediğini açıladı. Soylu, bu iki isim hakkında suç du..
Gönül Dağı'nda herkesi şok eden gelişme! Her şey boşa gidecek
Medya

Gönül Dağı'nda herkesi şok eden gelişme! Her şey boşa gidecek

Duygusal hikayesi başarılı performansıyla reyting rekorlarını alt üst eden Gönül Dağı dizisinin 29. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Fragmanda ..
Neredeyse katliamdan Erdoğan'ı suçlu tutacaklar! ABD'den akılalmaz suçlama
Gündem

Neredeyse katliamdan Erdoğan'ı suçlu tutacaklar! ABD'den akılalmaz suçlama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Yahudi karşıtı olmakla suçladı ve Filistin'deki gerginliği a..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay