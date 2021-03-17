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Dünya ABD'de koronavirüs bilançosu açıklandı! Ölenlerin sayısı dehşete düşürdü
Dünya

ABD'de koronavirüs bilançosu açıklandı! Ölenlerin sayısı dehşete düşürdü

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde ölenlerin sayısı son 24 saatte 1268 artarak 536 bin 925'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 17:24:00 -
ABD'de koronavirüs bilançosu açıklandı! Ölenlerin sayısı dehşete düşürdü

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1268 artarak 536 bin 925'e çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı, son 24 saatte 80 bin 669 artarak 29 milyon 549 bin 810'a çıktı.

Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1268 artarak 536 bin 925'e ulaştı.

En fazla vaka ve ölüm California'da

California, 3 milyon 628 bin 171 vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 737 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 984 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD genelinde Kovid-19 kaynaklı 56 bin 796 can kaybıyla önde giden California'yı, 49 bin 110 ile New York ve 46 bin 651 ile Texas takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülke genelinde yapılan aşı sayısının 110 milyon 737 bini geçtiğini duyurdu.

CDC'nin güncellenen verilerine göre, ABD'de 72 milyon 135 binden fazla kişiye ilk doz, 39 milyon 42 bini aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 11 milyon 603 bini aşkın vakayla Brezilya ve 11 milyon 438 binden fazla vakayla Hindistan geliyor. Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı Hindistan'da 159 bini, Brezilya'da 282 bini geçti.

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