ABD’de korona virüsle mücadele ekibinin 3 üyesi karantinada

ABD’de, korona virüsle mücadele görev gücünün üç üyesi, testleri pozitif çıkan kişilerle temas ettikleri endişesiyle karantina kararı aldı.

Beyaz Saray bünyesinde oluşturulan yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele görev gücünün önde gelen 3 üyesinin korona virüs testi pozitif çıkan kişilerle temas ettikleri ortaya çıktı. Görev gücünde yer alan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Dr. Robert Redfield ve Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Başkanı Stephen Hahn’nın kendilerini karantinaya aldıkları açıklandı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nden yapılan açıklamada, Redfield’in hastalık belirtisi göstermediği ancak önlem amaçlı 14 gün boyunca karantinada olacağı ve uzaktan çalışacağı duyuruldu.

Trump’ın en yakınında olanların testleri pozitif çıktı

ABD Başkanı Donald Trump’ın yaverlerinden birinde Covid-19’a rastlanmasının ardından, önceki gün de Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Sözcüsü Katie Miller’a da Covid-19 teşhisi konulmuştu.

Trump’ın kızı ve Beyaz Saray baş danışmanı olan Ivanka Trump’ın kişisel asistanı ve 11 Gizli Servis elemanlarının da korona testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.