ABD’de korona virüs tedavisinde kullanılan hidroksiklorokin yasaklandı

ABD’de Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından korona virüs tedavisinde kullanılan hidroksiklorokin ilacı yasaklandı.

ABD’de korona virüs salgınının etkileri devam ederken, Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından korona virüs tedavisinde kullanılan hidroksiklorokin ilacı yasaklandı. FDA’dan yapılan açıklamada, “Büyük kliniklerde yapılan araştırmaların ardından elde edilen yeni bilgiler neticesinde önerilen doz rejimlerinin antiviral etki yaratmasının düşük olduğu kararına varıldı. Yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda ilacın korona virüs hastalarına fayda sağlamadığı tespit edildi. Hidroksiklorokin ilacının büyük ölçüde kalp sorunlarına neden olduğu saptandı. İlacın Covid-19’a karşı kullanımını onaylamıyoruz. Bu nedenle ilacın kullanımını yasakladık” denildi.

Öte yandan ilacı ABD Başkanı Donald Trump’ta kullanıyor ve kullanılması için teşvik ediyordu. Trump, 19 Mayıs tarihinde yaptığı açıklamada, "Son birkaç haftadır önlem amaçlı hidroksiklorokin kullanıyorum" demişti. Trump’ın hidroksiklorokin ilacı açıklamasının ardından 25 Mayıs’ta bir açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19 hastalarının tedavilerinde hidroksiklorokin isimli ilacın kullanımının güvenlik endişeleri nedeniyle askıya alındığını duyurmuştu.