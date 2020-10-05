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Dünya ABD'de korona kabusu devam ediyor! Son 24 saatte...
Dünya

ABD'de korona kabusu devam ediyor! Son 24 saatte...

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 349 artarak 214 bin 629'a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 19:03:00 -
ABD'de korona kabusu devam ediyor! Son 24 saatte...

Koronavirüsün merkez üssü olan ABD'de bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 37 bin 414 artışla 7 milyon 638 bin 596'ya çıktı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 349 artarak 214 bin 629'a yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 milyon 850 bine yaklaşırken, yapılan test sayısı da 111 milyon 500 bine dayandı. Eyaletlere bakıldığında 832 bin 848 vakayla California listenin başında bulunuyor. Bunu 805 bin 485 vakayla Teksas ve 716 bin 459 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 300 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor. ABD'yi, en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında 6 milyon 641 bini geçen vakayla Hindistan ve 4 milyon 915 binin üzerinde vakayla Brezilya izliyor.

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