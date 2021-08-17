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Dünya ABD'de korkutan gerçek açıklandı
Dünya

ABD'de korkutan gerçek açıklandı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Islah Bürosu (USBR), ABD’nin en büyük su rezervi olan ve Colorado Nehri üzerine kurulu Hoover Barajı’nın oluşturduğu Mead baraj gölünde ilk kez resmi olarak “su kıtlığı” ilan etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 04:43:00 -
ABD'de korkutan gerçek açıklandı

Ülkenin batısında yaşanan kuraklık nedeniyle Mead Gölü bu yıl ilk kez kapasitesinin yüzde 40 altına düştü. Islah Bürosu, 2022 yılında gölde su seviyesinin daha da düşeceğinin öngörülmesi üzerine kıtlık ilan edildiğini bildirdi. Bu ilanın ardından, Colorado Nehri’nin suyu, anlaşmalara göre yeniden paylaştırılacak ve kesintiler başlayacak.

Kesintilerden en çok, nehirden aldığı suyun yüzde 18’ini kaybedecek olan Arizona eyaletinin etkileneceği öngörülüyor.

Arizona’yı yüzde 7 ile Nevada ve yüzde 5 ile Meksika takip ediyor.

Islah Bürosu, Yukarı Colorado Nehri havzasının bu yıl çok kurak bir ilkbahar geçirdiğini, Nisan-Haziran ayları arasında akımın mevsim normallerinin yüzde 26’sında kaldığını açıkladı.

Uzmanlara göre hava sıcaklıklarının artması, Colorado Nehri’ni besleyen kar suyunun azalması ve nüfus artışıyla birlikte gelen fazla tüketim nedeniyle Mead Gölü’nde su seviyesi 1999 yılından beri düşüyor.

Uzmanlar, iklim değişikliği nedeniyle ABD’nin batısında 2000 yılından beri son 500 yılın en büyük “mega kuraklığının“ yaşandığına da dikkati çekiyor.

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