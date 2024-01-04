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Dünya ABD'de korkunç olay! Lisede silahlı saldırı
Dünya

ABD'de korkunç olay! Lisede silahlı saldırı

Yeniakit Publisher
2024-01-04 19:02:00 - 2024-01-04 19:03:43

ABD’nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

ABD’nin Iowa eyaletinde yer alan Perry kentindeki Perry Lisesi’nde silahlı saldırı düzenlendi.

Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edilirken, saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Lisenin bin 785 öğrencisi bulunuyor.

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