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Dünya ABD'de korkunç koronavirüs bilançosu açıklandı
Dünya

ABD'de korkunç koronavirüs bilançosu açıklandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1524 artarak 254 bin 315'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 19:19:00 -
ABD'de korkunç koronavirüs bilançosu açıklandı

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 152 bin 996 artışla 11 milyon 696 bin 280'e çıktı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 1524 artarak 254 bin 315'e ulaştığı ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 7 milyon 89 bini, toplam test sayısı 171 milyonu geçti.

Ülkede en çok vaka 1 milyon 116 bin 913 ile Teksas eyaletinde görülürken bunu 1 milyon 53 bin 293 vakayla Kaliforniya ve 897 binden fazla vakayla Florida takip ediyor.

New York, 34 bin 58 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 8 milyon 923 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 911 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

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