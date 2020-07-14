ABD'de korkunç koronavirüs bilançosu

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 138 bin 291'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ve en yüksek vakaya sahip olan ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 138 bin 291 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 3 milyon 481 bin 680 kişiye ulaştı.

Bunların arasından 1 milyon 550 bin 471 kişinin de iyileştiği ifade edildi.