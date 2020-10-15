ABD'de korkunç iddia! Para için bilerek koronavirüs bulaştırıyorlar

New York Post’un haberine göre ABD’nin Idaho eyaletinde bulunan Brigham Young Üniversitesi’ndeki öğrenciler kasıtlı olarak yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanıyor. Öğrencilerin Kovid-19 antikorları içeren plazma bağışında bulunmak için para karşılığı bu yöntemi seçtiği öne sürülüyor.

Okul yönetimi söz konusu iddiaların ayyuka çıkmasının ardından soruşturma başlattı. Ülke medyasına yansıyan iddialarla ilgili bir açıklama da yayınlayan yönetim, “Para karşılığı plazma bağışlama amacıyla kendilerine ya da bir başkasına corona virüsü bulaştıran kişiler olduğu iddiası bizi fazlasıyla rahatsız etmiştir. Üniversitemiz bu durumu kınarken, söz konusu iddialara ilişkin kanıt arayışını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

İhbar edildi

Açıklamada, bu durumun ispatı halinde öğrencilerin derhal uzaklaştırma alacağı da vurgulandı.

Doğu Idaho Halk Sağlığı Merkezi’nden Mimi Taylor, Rexburg’daki bir merkezin para karşılığı plazma aldığı yönünde ihbarlar aldıklarını da söylerken, “Haberlerin ve ortaya atılan iddiaların farkındayız. Ancak bulunduğumuz noktada bunlar sadece söylenti. Halk sağlığını riske atan bu tip bir davranışı kesinlikle desteklemiyoruz” dedi.