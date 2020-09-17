ABD'de korkunç bilanço! Son 24 saatte...

Koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1123 artarak 201 bin 403'e ulaştı. Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı ise 40 bin 74 artışla 6 milyon 829 bin 951'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 4 milyon 120 bini geçerken, yapılan test sayısı ise 94 milyon 375 bini aştı.

ABD genelinde ise 771 bin 976 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. Bu eyaleti 709 bin 226 vakayla Texas ve 671 bin 201 vakayla Florida takip ediyor. Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 156 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.