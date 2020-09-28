ABD’de korkunç bilanço açıklandı! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 209 bini aştı
Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 258 artarak 209 bin 454'e çıktı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Koronavirüs salgına ait verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 32 bin 533 yükselerek 7 milyon 321 bin 465'e ulaştı.
Ölümcül salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 258 artarak 209 bin 454'e yükseldi.
Ülkede yeni tip koronavisten şifa bulanların sayısı ise 4 milyon 560 bini aşarken, yapılan test sayısı 104 milyon 336 bine yükseldi.
ABD'yi Hindistan izliyor
Amerika Birleşik Devletleri'ni en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında 6 milyonu aşan vaka sayısıyla Hindistan izliyor.