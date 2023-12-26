ABD'de konut fiyatlarında hiç hesapta olmayan, ABD'liler hakkında veri: yıllık yüzde 4,8'lik artış yaptı!

S&P CoreLogic Case-Shiller, ekim ayına ait ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, ekimde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,8'lik artış kaydetti. Endeks, eylülde yıllık yüzde 4 artmıştı.

Ulusal konut fiyat endeksi, ekimde aylık bazda ise mevsim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 0,6 arttı.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,9 arttı.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde yüzde 5 artması yönündeydi. Kasım 2022'den bu yana en büyük artışını kaydeden endeks, eylülde yüzde 3,9 artmıştı.

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Söz konusu dönemde 20 kentteki konut fiyatlarına ilişkin endeks de aylık bazda mevsim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 0,6 yükseldi.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği kent Detroit oldu. Detroit'te bu dönemde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 8,1 arttı. Detroit'in ardından konut fiyatlarının en fazla yükseldiği diğer kentler yüzde 7,2 ile San Diego ve yüzde 7,1 ile New York olarak sıralandı. Aynı dönemde konut fiyatları Portland'da ise yıllık yüzde 0,6 düştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P DJI Emtia, Reel ve Dijital Varlıklar Başkanı Brian Luke, ABD'de konut fiyatlarının ekimde yılın en hızlı artışını kaydettiğini belirtti.

Konut fiyatlarının yüksek mortgage (konut kredisi) faiz oranlarına rağmen yükselişini sürdürdüğüne dikkati çeken Luke, mortgage faiz oranlarının düşmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) biraz daha gevşek bir para politikası duruşuna yönelmesiyle konut sahiplerinin evlerinin daha fazla değer kazanabileceğini ifade etti.