  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'de Kongre baskınında çaldığı kürsüyü satışa çıkaran adam yakalandı
Dünya

ABD'de Kongre baskınında çaldığı kürsüyü satışa çıkaran adam yakalandı

ABD'de kanlı Kongre baskınında kürsü çalan ve çaldığı kürsüyü internetten satışa çıkaran Adam Johnson isimli eylemcinin yakalanarak tutuklandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 20:38:00 - 2021-01-09 20:39:12
ABD'de Kongre baskınında çaldığı kürsüyü satışa çıkaran adam yakalandı

ABD'de yaşanan kanlı Kongre baskında kürsüyü çalan ve kameralara gülümseyerek poz veren Adam Johnson isimli eylemcinin yakalandığı ve cezaevine gönderildiği öğrenildi.

ABD'de kanlı Kongre baskını

ABD'de Donald Trump'ın seçim sonuçlarını protesto ettiği miting sonrası çıkan olaylarda göstericiler Kongre Binası'nı işgal ederken, polisle çıkan arbede sırasında 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Konge baskınından dünyaya yansıyan tarihi anlardan biri de, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin kürsüsünün, bir eylemci tarafından çalındığı fotoğraf karesiydi.

Kürsü çalan şahıs tutuklandı

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin kürsüsünü çalan ve kameralara gülümseyerek poz veren Adam Johnson isimli eylemciyle ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı.

36 yaşındaki eylemcinin Florida'nın Manatee bölgesinde yakalandığı açıklandı. Johnson, tutuklanmasının ardından cezaevine gönderildi.

ABD'deki kanlı kalkışmanın dikkat çeken görüntüsü oldu! Boynuzlu adamın sırrı ne?
ABD'deki kanlı kalkışmanın dikkat çeken görüntüsü oldu! Boynuzlu adamın sırrı ne?

Dünya

ABD'deki kanlı kalkışmanın dikkat çeken görüntüsü oldu! Boynuzlu adamın sırrı ne?

Can Ataklı ABD mesajı yayımlayan devlet büyükleriyle 'aklınca' dalga geçti
Can Ataklı ABD mesajı yayımlayan devlet büyükleriyle 'aklınca' dalga geçti

Gündem

Can Ataklı ABD mesajı yayımlayan devlet büyükleriyle 'aklınca' dalga geçti

Time dergisinin iki yüzlü manşeti
Time dergisinin iki yüzlü manşeti

Dünya

Time dergisinin iki yüzlü manşeti

Kongre baskınında çaldığı kürsüyü internetten satışa çıkardı
Kongre baskınında çaldığı kürsüyü internetten satışa çıkardı

Dünya

Kongre baskınında çaldığı kürsüyü internetten satışa çıkardı

'Biden'la birlikte Türkiye-ABD ilişkileri daha da gelişecek'
'Biden'la birlikte Türkiye-ABD ilişkileri daha da gelişecek'

Siyaset

'Biden'la birlikte Türkiye-ABD ilişkileri daha da gelişecek'

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun 22 yıl önce televizyondaki konuşması ortaya çıktı
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun 22 yıl önce televizyondaki konuşması ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan ve protestoların hedefi haline gelen Prof. Dr. Melih Bulu'nun ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 kişiyi görevden aldı!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 kişiyi görevden aldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları..
Milli biatloncular Balkan Kupası'nda madalya almak için ter dökecek
Spor

Milli biatloncular Balkan Kupası'nda madalya almak için ter dökecek

Türkiye Biatlon EYOF ve Genç Milli Takımı sporcuları, 5-7 Şubat'ta 8 ülkenin katılacağı Balkan Kupası'nda madalya alarak Türkiye'yi temsil e..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay