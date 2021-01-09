ABD'de Kongre baskınında çaldığı kürsüyü satışa çıkaran adam yakalandı
ABD'de kanlı Kongre baskınında kürsü çalan ve çaldığı kürsüyü internetten satışa çıkaran Adam Johnson isimli eylemcinin yakalanarak tutuklandığı bildirildi.
ABD'de yaşanan kanlı Kongre baskında kürsüyü çalan ve kameralara gülümseyerek poz veren Adam Johnson isimli eylemcinin yakalandığı ve cezaevine gönderildiği öğrenildi.
ABD'de kanlı Kongre baskını
ABD'de Donald Trump'ın seçim sonuçlarını protesto ettiği miting sonrası çıkan olaylarda göstericiler Kongre Binası'nı işgal ederken, polisle çıkan arbede sırasında 5 kişi hayatını kaybetmişti.
Konge baskınından dünyaya yansıyan tarihi anlardan biri de, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin kürsüsünün, bir eylemci tarafından çalındığı fotoğraf karesiydi.
Kürsü çalan şahıs tutuklandı
Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin kürsüsünü çalan ve kameralara gülümseyerek poz veren Adam Johnson isimli eylemciyle ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı.
36 yaşındaki eylemcinin Florida'nın Manatee bölgesinde yakalandığı açıklandı. Johnson, tutuklanmasının ardından cezaevine gönderildi.