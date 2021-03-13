  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD’de Kongre baskını yargıda! Planlamakla suçlanan bir kişi serbest bırakıldı
Dünya

ABD’de Kongre baskını yargıda! Planlamakla suçlanan bir kişi serbest bırakıldı

ABD’de 6 Ocak’taki Kongre baskınıyla ilgili yargılanan aşırıcı sağcı grup "Oath Keepers” bağlantılı bir kişinin mahkeme tarafından delil yetersizliği ve sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 12:33:00 -
ABD’de Kongre baskını yargıda! Planlamakla suçlanan bir kişi serbest bırakıldı

Başkent Washington’da Bölge Mahkemesi Yargıcı Amit Mehta, sanık Thomas Caldwell'in Kongre’ye girdiğine dair doğrudan kanıt bulunmadığını belirtti.

Sanığın ayrıca gözaltındayken ciddi sağlık sorunları çektiğini ifade eden Mehta, Caldwell’in 24 saat Küresel Konumlama Sistemi (GPS) ile izlenmesi ve ev hapsinde tutulması şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) ocak ayında yapılan açıklamada, "Oath Keepers"ın başındaki 65 yaşındaki Thomas Caldwell ile gruptan 5 kişinin, ABD'ye karşı komplo kurmak ve 6 Ocak'ta Kongre binasına düzenlenen baskını planlamakla suçlandığı belirtilmişti.

 ABD Kongre binasında çıkan olaylar

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongre'ye yürümüş ve Kongre binasına girmeye çalışmıştı. Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken, yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongre'ye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis beş kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MEB'den Hakan Şükür açıklaması: 'İnceleme başlatıldı'
Gündem

MEB'den Hakan Şükür açıklaması: 'İnceleme başlatıldı'

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, EBA'da Ortaokul 1. sınıf Matematik dersindeki bir testte FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün adının geçtiği soru..
İslam ile alay edip Erbaş'a iftira atan Çapa: Utanmadan yine kafayı çıkarttı!
Gündem

İslam ile alay edip Erbaş'a iftira atan Çapa: Utanmadan yine kafayı çıkarttı!

Halk Tv canlı yayınında kullandığı ifadelerle İslam ile alay edip, Cenab-ı Allah'ı şahit göstererek ahlaksızca, 'Diyanet İşleri Başkanı Amer..
Meral Akşener'den bir skandal daha! HDP'lilere böyle akıl verdi
Gündem

Meral Akşener'den bir skandal daha! HDP'lilere böyle akıl verdi

İP Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir canlı yayında terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin vekilleri hakkında TBMM'ye sunulan ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay