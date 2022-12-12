ABD'de Kongre baskını tartışması: Biz yapsaydık...

ABD'de aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Cumhuriyetçi Marjorie Taylor-Greene'nin, Kongre baskınına ilişkin, "Steve Bannon ve ben bu baskını organize etseydik, bu kazanılırdı. Bunun silahlı olacağını söylememe gerek yok sanırım." şeklindeki açıklaması tartışmalara yol açtı.

Taylor-Greene, New York'ta katıldığı bir etkinlikte 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınına atıfta bulanarak, "Size bir şey söylemem lazım. Steve Bannon ve ben bu baskını organize etseydik, bu kazanılırdı. Bunun silahlı olacağını söylememe gerek yok sanırım." dedi.

Kongre baskınının planlı olduğunu söyleyenlerin "saçmaladığını" belirten Taylor-Greene, "(Silah sahibi olma hakkı tanıyan) 2. Anayasa Değişikliğinin savunucuları Kongre'ye silahları olmadan gitti ve bunun planlı olduğunu söylüyorlar. Ben böyle düşünmüyorum." dedi.

Beyaz Saray'dan sert tepki

Taylor-Greene'nin bu sözleri ülkede "demokrasi" tartışmalarını körüklerken, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates'de konuya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklamada bulundu.

Bates, "Bir Kongre üyesinin, 6 Ocak felaketinin daha da kötü olmasını dilemesi ve ABD hükümetine karşı silahlı bir isyanın başarılı olacağını söylemesi ülkemizin temel değerlerine aykırıdır." ifadesini kullandı.

Söz konusu söylemin, 6 Ocak günü Kongreyi savunan kolluk kuvvetlerinin "suratına bir tokat" olduğunu belirten Bates, açıklamasında "Tüm liderlerin bu tehlikeli, nefret uyandırıcı ifadeleri kınaması, anayasa ve hukukun üstünlüğünü savunması gerekmektedir." ifadesine yer verdi.