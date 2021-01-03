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Dünya ABD'de kilisede silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Dünya

ABD'de kilisede silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

ABD'de, kilisede meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 23:11:00 -
ABD'de kilisede silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

ABD'nin Texas eyaletinde, kilisede meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Eyalet yetkililerinin, yerel medyaya yaptığı açıklamaya göre, Dallas kentinin 160 kilometre doğusundaki Winona kasabasındaki kilisede silahlı saldırı ihbarı alan güvenlik güçleri bölgeye gitti.

Sabah saatlerinde yaşanan olayda 1 kişinin hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Bölge şerifi Larry Christian, adını açıklamadığı saldırganın kısa süre sonra yakalandığını belirtti.

Christian, açıklamasında, "Olayın bir nefret suçu ya da onun gibi bir durum olduğunu düşünmüyoruz." dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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