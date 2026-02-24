ABD’de kar kıyameti: 30 milyon kişi mahsur, 10 bin uçuş iptal!

Rhode Island’dan New York’a kadar geniş bir hattı vuran fırtına, yaklaşık 30 milyon Amerikalının yaşamını durma noktasına getirdi.

Toplu taşımanın kilitlendiği, seyahat yasaklarının peş peşe geldiği bölgede, Newark ve New York tarihinin en şiddetli kış şartlarından birini yaşıyor.

Central Park’ta kar kalınlığı yarım metreye yaklaşırken, New Jersey’de son 90 yılın en büyük ikinci kar fırtınası kayıtlara geçti.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, şehirde olağanüstü hal ilan ederek tüm ekipleri kar temizleme ve güvenlik çalışmaları için seferber etti.

ULAŞIMDA VE ENERJİDE TAM ÇÖKÜŞ: HAVALİMANLARI VE ŞEBEKELER SUSTU

Fırtınanın en ağır darbeyi vurduğu sektörlerin başında hava ulaşımı ve enerji altyapısı geldi.

Ülke genelinde 10 binden fazla uçuş iptal edilirken; JFK, Newark ve Boston Logan gibi dev merkezlerde uçuşların neredeyse yarısı sistemden silindi.

Dondurucu soğuklar sadece yolları değil, enerji hatlarını da vurdu; öğle saatleri itibarıyla 650 binden fazla kişi karanlığa gömüldü.

Özellikle Virginia ve çevresinde kesintilerin artmaya devam etmesi, bölgedeki insani kriz riskini her geçen saat daha da büyütüyor.

YOLLARDA BUZ ESARETİ: SEYAHAT KISITLAMALARI GENİŞLETİLİYOR

Ekiplerin kar küreme çalışmaları aralıksız sürse de birçok eyalette buzlanma ve sıfıra inen görüş mesafesi nedeniyle yollar ulaşıma kapatıldı.

Yetkililer, fırtınanın gücü azalsa bile gizli buzlanma tehlikesine karşı sürücüleri uyararak zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması gerektiğini vurguladı.

Eyalet genelinde uygulanan seyahat kısıtlamaları ve acil durum uyarıları, hayatın normale dönmesinin zaman alacağını gösteriyor.