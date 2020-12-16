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Dünya ABD'de kar fırtınası hazırlığı
Dünya

ABD'de kar fırtınası hazırlığı

ABD'nin doğu yakası bugün, 60 milyondan fazla kişiyi etkisi altına alması beklenen şiddetli kar fırtınasına hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 05:41:00 -
ABD'de kar fırtınası hazırlığı

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, Virginia'dan Maine eyaletine kadar ülkenin doğu kesimini etkisi altına alacak kar fırtınası için vatandaşlara gerekli tedbirlerin alınması uyarısında bulundu.

Bugün ABD doğu yakası saatiyle 14.00 sularında başlayıp perşembe 13.00'e kadar devam edecek olan, özellikle gece 18.00 ile sabah 8.00 arasında şiddetleneceği belirtilen fırtınanın, bazı bölgelerde yarım metreyi bulan kar kalınlığına neden olacağı kaydedildi.

Kar yağışı sırasında fırtınanın saatte 80 kilometreye ulaşabileceği, bunun, milyonlarca kişiyi etkileyebilecek elektrik kesintilerinin yaşanmasına neden olabileceği ifade edildi.

Yetkililerin, vatandaşlara evlerinde en az 2 günlük erzak bulundurması tavsiyesi üzerine marketlerde raflar boşalırken, kar yağışı boyunca görülecek buzlanma nedeniyle mecbur kalınmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulunuldu.

"İnsanlar bu kar fırtınasını ciddiye almalı"

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, şehirde 2 binden fazla kar temizleyici ve 700'den fazla tuz dağıtıcı kamyonu kar fırtınası ve sonrasında çalışmak için hazır beklettiklerini kaydederek, "İnsanlar bu kar fırtınasını ciddiye almalı." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkisi nedeniyle yaşanan bütçe kesintilerinden dolayı şehir çalışanlarında azalma yaşandığına dikkat çekilerek, önceki kar fırtınalarına göre bu fırtınada sokak ve caddeleri temizlemenin zaman alabileceği kaydedildi.

New York Ulaşım Dairesi de şehir içinde yaklaşık 320 kilometre uzunluğundaki yer üstü tren servisini ve otobüs hizmetlerini kar fırtınası nedeniyle durduracaklarını açıkladı.

Yetkililer, son üç yılın en şiddetli kar fırtınası olmasını bekledikleri kar yağışı nedeniyle oluşacak kötü hava koşullarının, pazartesiden bu yana devam eden Kovid-19 aşısı dağıtımı ve uygulamasını da olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

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