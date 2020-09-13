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Dünya ABD'de kan donduran bilanço! Son 24 saatte...
Dünya

ABD'de kan donduran bilanço! Son 24 saatte...

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 677 artarak 198 bin 150'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 19:16:00 -
ABD'de kan donduran bilanço! Son 24 saatte...

Koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 677 artarak 198 bin 150'ye ulaştı. Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı ise 39 bin 637 artışla 6 milyon 679 bin 23'e çıktı.

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 3 milyon 950 bini geçerken, yapılan test sayısı ise 91 milyonu aştı. ABD genelinde 759 bin 184 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken, bunu 689 bin 48 vakayla Texas ve 661 bin 571 vakayla Florida takip ediyor. Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 116 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

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