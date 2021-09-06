  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İsveç, ‘AB ordusu’ istemiyor!
Çorum'da uyuşturucu operasyonu: Zanlı kaçarken yakalandı!
Rusya'dan flaş Afganistan açıklaması
Kriz masası sona erdi! Hatay'a doğru ilerliyor
Dünya ABD'de kadın yürüyüşçünün cesedi bulundu! Soruşturma başlatıldı
Dünya

ABD'de kadın yürüyüşçünün cesedi bulundu! Soruşturma başlatıldı

ABD'nin Montana eyaletindeki Glacier Milli Parkı'nda kaybolan kadın yürüyüşçünün cesedine ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 17:36:00 -
ABD'de kadın yürüyüşçünün cesedi bulundu! Soruşturma başlatıldı

ABD'nin Montana eyaletindeki Glacier Milli Parkı'nda kaybolan kadın yürüyüşçünün cesedi bulundu.

Ulusal Park Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatısında Kanada sınırında yer alan Montana'daki Glacier Milli Parkı'nda tek başına yürüyüşe çıkan 34 yaşındaki Jennifer Lee Coleman'dan bir süredir haber alınamadığı bildirildi.

Açıklamada, Coleman'ın aracının Logan Geçidi yakınlarında 1 Eylül'de bulunmasının ardından yaklaşık 50 kişilik bir ekibin genç kadını aramaya başladığı belirtildi.

Engebeli arazide yapılan aramalar sonucunda dün Coleman'ın cansız bedeninin kayalık bir alanın yakınında bulunduğu kaydedilen açıklamada, Coleman'ın ölüm nedeniyle ilgili soruşturma açıldığı bilgisi paylaşıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay