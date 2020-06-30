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Dünya

ABD'de kabus sürüyor! Son 24 saatte koronvirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde ölümcül koronavirüs salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 368 artarak 128 bin 819'a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 17:29:00 -
ABD'de kabus sürüyor! Son 24 saatte koronvirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

Koronavirüs salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olan ABD'de bilanço artmaya devam ediyor.

Ülkedeki güncel verilere göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 368 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylece toplam can kaybı 128 bin 819 oldu.

ABD'yi vaka sayısında Brezilya takip ediyor

Ülkedeki vaka sayısı da son 24 saatte 45 bin 412 artarak 2 milyon 683 bin 304'e ulaştı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 370 bin 488 vakayla Brezilya, 647 bin 849 vakayla Rusya ve 572 bin 592 vakayla Hindistan takip ediyor.

New York salgının merkezi

Salgından en fazla etkilenen eyalet olan New York'ta da şu ana kadar 417 bin 328 kişiye virüs bulaştı, 31 bin 496 kişi hayatını kaybetti. New York'u yaklaşık 223 binden fazla vakayla Kaliforniya ve 176 binden fazla vakayla New Jersey takip ediyor.

Öte yandan, ülkede koronavirüs testi yapılan kişi sayısı 33 milyon 193 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 122 bini geçti.

 

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