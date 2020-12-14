  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'de kabus sürüyor! Son 24 saatte...
Dünya

ABD'de kabus sürüyor! Son 24 saatte...

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1376 artarak 306 bin 464'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 18:32:00 -
ABD'de kabus sürüyor! Son 24 saatte...

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 189 bin 836 artışla 16 milyon 741 bin 470'e ulaştı. Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 1376 artarak 306 bin 464'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 9 milyon 726 bine yaklaşırken, toplam test sayısı 221 milyon 226 bini aştı. Ülkede Kaliforniya eyaleti 1 milyon 588 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bu eyaleti 1 milyon 487 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 125 binden fazla vakayla da Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kaybında 35 bin 587 ile ilk sırada yer alan New York, vaka sayısında 813 binden fazla vakayla Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 9 milyon 892 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 901 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Selvi son anketi açıkladı: Kılıçdaroğlu, seçimde aday olursa tablo tersine dönüyor
Siyaset

Selvi son anketi açıkladı: Kılıçdaroğlu, seçimde aday olursa tablo tersine dönüyor

Optimar Araştırma'nın son anket sonuçlarını gazeteci yazar Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'..
İlave tediye ne zaman yatacak? | 2020 ilave tediye ne zaman?
Ekonomi

İlave tediye ne zaman yatacak? | 2020 ilave tediye ne zaman?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin ödeneceği tarihle ilgili açıkla..
Bakan Varank'ı susturmak isteyen CHP ve HDP'lilere TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan tarihi ayar!
Siyaset

Bakan Varank'ı susturmak isteyen CHP ve HDP'lilere TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan tarihi ayar!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sözlerini Meclis sıralarını yumruklayarak kesmek isteyen CHP ve HDP'lilere Meclis Başkanvekili ..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay