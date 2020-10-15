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Ekonomi ABD'de ithalat ve ihracat fiyatları eylülde arttı
Ekonomi

ABD'de ithalat ve ihracat fiyatları eylülde arttı

Ülkede ithalat fiyat endeksi eylülde aylık yüzde 0,3 artarken, ihracat fiyat endeksi yüzde 0,6'lık yükseliş kaydetti - İthalat ve ihracat fiyat endekslerine ilişkin piyasa beklentisi, sırasıyla aylık yüzde 0,3 ve yüzde 0,6 artması yönündeydi

Yeniakit Publisher
2020-10-15 16:22:42 -
ABD'de ithalat ve ihracat fiyatları eylülde arttı

WASHINGTON (AA) - ABD'de ithalat fiyat endeksi, eylülde aylık yüzde 0,3 yükselirken, ihracat fiyat endeksi yüzde 0,6 artış gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izleyen ithalat fiyat endeksi, ağustosta yüzde 1'lik artış göstermişti.

İthalat fiyat endeksi, eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 1,1 azaldı.

Ülkede ihracat fiyat endeksi de eylülde aylık bazda yüzde 0,6'lık artış kaydetti.

Piyasa beklentilerini geride bırakan verinin, eylülde yüzde 0,4 artması öngörülüyordu. Endeks, ağustos ayında ise yüzde 0,5 artmıştı.

İhracat fiyat endeksi, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,8 azaldı.

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