ABD'de isyan hazırlığı! Bakanlık raporu sızdı

ABD İsrail'in katliamına ortak olmaya devam ederken, yönetim kanadında isyan hazırlığı olduğu iddia edildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e koşulsuz destek sözü vermesinin ardından ABD'li üst düzey bire yetkili istifa etti, ardından ABD Dışişleri Bakanlığına ait dikkat çeken bir rapor basınına sızdı. İddiaya göre ABD'li yetkililer isyana hazırlanıyor.

Huffpost'ta "Dışişleri Bakanlığı İçinde İsrail-Filistin Politikası Konusunda İsyan Hazırlanıyor" başlıklı bir haber kaleme alındı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in Filistinlilere uyguladığı soykırım ve tehcir yaklaşımına katlanamayan ABD'li Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin hayal kırıklığı yaşadığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ekibinin uzmanların tavsiyelerini dikkate almadığına dikkat çekildi. Bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Temel olarak eyalet içinde her düzeyde bir isyanın gelişmekte olduğunu" söyledi.

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"MUHALEFET TELGRAFI"

İsrail'in Gazze'ye yönelik bir kara harekatına hazırlandığı hatırlatılan haberde, ABD'nin politikasını eleştiren diplomatların "Muhalefet telgrafı" adı verilen bir belge hazırladığı dile getirildi.

Belge, ABD Dışişleri'nde "müttefikler ve ortaklara silah tedariki" biriminde genel müdür olarak görev yapan Josh Paul'un istifasının ardından ortaya çıktı.

Muhalefet telegrafıyla Amerika'nın Gazze'deki tutumu karşısında ne kadar paniğe kapıldıklarını ve Biden'ın politikasıyla anlaşmazlığın ne kadar geniş kapsamlı olduğunun resminin sunulacağı belirtildi.

"İSRAİL'İN YAPTIKLARINI SORGULARSANIZ SUSTURULUSUNUZ"

Eski bir Pentagon ve İç Güvenlik Bakanlığı yetkilisi olan ve şu anda kar amacı gütmeyen Kriz Grubu'nda görev yapan Sarah Harrison'ın daha önce " Federal hükümette çalışırsanız ve İsrail'in yaptığı her şeyi sorgularsanız, kenara itilir ve susturulursunuz." dediği hatırlatıldı.

SESSİZLİK VE UTANÇ

Haberde, Biden yönetimindeki personelin iş yerinde ürpertici bir etki yaşadığı ve İsrail Filistin meselesinde görüşlerini ifade etme konusunda sessiz kalmak zorunda kaldığı ve ABD hükümetinde çalışmaktan 'utanç' duyduğu belirtildi.

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