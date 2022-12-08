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Ekonomi ABD'de işsizlik sigortası başvuruları en yüksek seviyede
Ekonomi

ABD'de işsizlik sigortası başvuruları en yüksek seviyede

ABD'de işsizlik sigortasından yararlanmaya devam edenlerin sayısı 26 Kasım'da sona eren haftada bir önceki haftaya göre 62 bin artarak şubat ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-12-08 20:17:00 -
ABD'de işsizlik sigortası başvuruları en yüksek seviyede

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 3 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi artarak 230 bine çıktı.

Piyasa beklentileriyle paralel artış gösteren işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 230 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 225 binden 226 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 1.000 kişi artarak 230 bine çıktı.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 26 Kasım ile biten haftada 62 bin kişi artarak 1 milyon 671 bin seviyesine yükseldi.

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