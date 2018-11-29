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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 6 ayın zirvesinde

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 234 bine çıkarak mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesini kaydetti

29 Kasım 2018 Perşembe 16:50
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 6 ayın zirvesinde
WASHINGTON (AA) - ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 234 bine çıkarak son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 24 Kasım ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 10 bin kişi artarak 234 bin oldu. Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesini kaydeden başvurulara yönelik piyasa beklentisi 220 bin olarak belirlenmişti.

Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla dört haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 4 bin 750 kişilik artışla 223 bin 250 seviyesine yükseldiğini gösterdi.

Süregelen işsizlik başvurularının da 17 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 50 bin kişi artarak 1 milyon 710 bine ulaştığı bildirildi.
Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 16:50
  1. ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları

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