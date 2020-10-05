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Ekonomi ABD'de ISM imalat dışı endeksi eylülde beklentileri aştı
Ekonomi

ABD'de ISM imalat dışı endeksi eylülde beklentileri aştı

Ülkede ISM imalat dışı endeksi, eylülde bir önceki aya göre 0,9 puan artarak 57,8'e yükseldi - Hizmet sektörü faaliyetlerinde genişlemeye işaret eden veriye ilişkin piyasa beklentisi, 56,3 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi

Yeniakit Publisher
2020-10-05 17:38:51 -
ABD'de ISM imalat dışı endeksi eylülde beklentileri aştı

WASHINGTON (AA) - ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, eylülde aylık 0,9 puan artarak 57,8 değerine çıktı.

ISM eylül ayına ilişkin imalat dışı endeksi açıklandı.

Buna göre, ISM imalat dışı endeksi, eylülde önceki aya kıyasla 0,9 puan artarak 57,8 değerine yükseldi.

Hizmet sektörü faaliyetlerinde artışa işaret eden eylül ayı verisine ilişkin piyasa beklentisi, 56,3 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Endeks, ağustosta 56,9 değerine gerilemişti.

Üretim endeksi, eylülde aylık 0,6 puan artışla 63 değerini alırken, yeni siparişlere ilişkin endeks 4,7 puan artarak 61,5 seviyesine çıktı. İstihdam endeksi ise bu dönemde 3,9 puan artarak 51,8 değerine yükseldi.

ISM imalat dışı endeksi için yapılan anketler, ülkedeki hizmet sektöründe 16 alanda büyüme, 1 sektörde ise küçülme yaşandığını ortaya koydu. Bu dönemde küçülme gösteren tek sektör, "bilim ve teknik hizmetler" oldu.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit de eylül ayına ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, eylül ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisi, 54,6 değerinde gerçekleşti. İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI verisi de eylülde 54,3 olarak güncellendi.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.

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