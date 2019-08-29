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ABD'de ırkçılık! Kadın sunucu canlı yayında arkadaşını gorile benzetti

ABD’de yerel bir televizyon kanalı olan Koco Tv'de,siyah sunucu arkadaşını ekrandaki gorile benzeten kadın sunucu, gelen tepkiler sonrası bir açıklama yaptı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:12
ABD'de ırkçılık! Kadın sunucu canlı yayında arkadaşını gorile benzetti

ABD’de yerel bir televizyon kanalında yayınlanan haber bülteninde siyah sunucu arkadaşını ekrandaki gorile benzeten kadın sunucu, aldığı tepkiler sonrası ağlayarak özür diledi.

Oklohoma’da yayın yapan Koco TV’de canlı olarak yayınlanan haber programında, Alex Housden isimli kadın sunucu, hayvanat bahçesine dair yayınlanan bir haber sırasında ekrana gelen gorili, yanındaki siyah sunucu arkadaşı Jason Hackett’a benzetti.
Kadın sunucu, “Sanki sana benziyor, evet aslında benziyor” diye yorum yapınca seyirciler bu ırkçı yoruma büyük tepki gösterdi.

Kadın sunucu, daha sonra çıktığı yayında ağlayarak meslektaşından ve tüm izleyicilerden özür diledi.

"Uygun değildi"

“Bu sabah buradayım çünkü özür dilemek istiyorum. Sadece meslektaşım Jason’dan değil. Ancak tüm halktan özür dilemek istiyorum” diyerek, Hackett’a dönen Housden, “Dün düşüncesizce bir şey söyledim. Uygun değildi ve insanları kırdı. Sizi ne kadar kırdığımı anladığımı bilmenizi isterim” diye ekledi.

​Gorile benzettiği arkadaşı Jason Hackett ile beraber yayına çıkan Hausden, bu espriyi bilerek yapmadığını ve çok üzgün olduğunu söyledi.

Özrü kabul eden Jason Hackett ise lisanın ve kültürel farkındalığın ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:12
  1. ABD
  2. Alex Housden

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