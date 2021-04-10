ABD'de Irak tiyatrosu! Birbirlerini yalanladılar

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in başkanlığında iki ülke heyetlerinin katıldığı diyalog görüşmelerinin üçüncü turunun sonucunda yapılan ortak açıklama tartışmalara neden oldu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, günlük basın toplantısında soruları yanıtlayarak, ABD-Irak 3. Stratejik Diyalog Görüşmeleri'ne ilişkin yapılan ortak açıklamada yer alan 'Irak'taki muharip ABD askerlerinin geri çekilme sürecinin devam etmesi yönünde uzlaşıya varıldığı' ifadelerinin aslında çekilmenin başlayacağı anlamına gelmediğini ileri sürdü.

Kirby, "Açıklama iki tarafın nihai çekilme üzerine bazı ek teknik görüşmelerin yapılmasına karar verildiğini ifade ediyor" dedi.

ABD’nin Irak'ta Bağdat yönetiminin onay ve daveti ile bulunduğunu ifade eden Kirby, IŞİD'e karşı başlatılan misyonun Irak'ta kalıcı bir ABD askeri varlığı üzerine kurulmadığının altını çizerek, yönetimin uzun zamandır Irak'tan günün birinde Amerikan askerlerini çekeceğini konuştuğunu söyledi.