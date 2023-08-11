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Dünya ABD'de intihar oranları rekor kırdı!
Dünya

ABD'de intihar oranları rekor kırdı!

Yeniakit Publisher
2023-08-11 11:49:00 -
ABD'de intihar oranları rekor kırdı!

ABD'de 2022'de intihar eden kişi sayısı 49 bin 449 olarak açıklandı.

ABD'de 2022'de intihar eden kişi sayısı 49 bin 449 olarak açıklandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) intihar edenlerin sayısı hızla artıyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan açıklamada, ülkede 2022'de intihar edenlerin sayısı geçen yıllara kıyasla en yüksek seviyeye ulaştı.

Ülkede geçen yıl 2021'e kıyasla intihar oranlarının yüzde 3 arttığı kaydedilen açıklamada, 2022 yılında 49 bin 449 kişinin intihar ettiği bildirildi.

ABD'de çzellikle beyaz Amerikalılar arasında intihar oranlarının çok daha yüksek olduğu belirtiliyor.
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Uzmanlar, intihar oranlarındaki artışın, yüksek oranda depresyon ve akıl sağlığı hizmetlerine sınırlı erişim kaynaklı olabileceğini ifade ediyor.

Kaynak: Mepa News

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